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Україні треба закупити 15 млн доз вакцини від коронавірусу, - Ляшко

Новость на русском → Київ, П'ятниця 29 січня 2021 19:00
Україні треба закупити 15 млн доз вакцини від коронавірусу, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Україна потребує закупівлю 15 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Це число складене виходячи з соціологічних питань про вакцинацію.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє сайт Кабінету міністрів.

Він зазначив, що на засіданні оперативного штабу з протидії вакцинокеруючим інфекціям цю цифру вирахували з урахуванням соціологічних опитувань в Україні.

Нагадаємо, що за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" на середину січня 2021 року, 43% українців готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Цей показник зменшився з 55% в листопаді минулого року.

За умови, що вакцина буде доступна в аптеках, готові зробити щеплення 39% українців. Не готові до платної вакцинації 56% респондентів. Кількість тих, хто готовий щепитися платною вакциною дещо зросла (у листопаді було 35%).

Сьогодні Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що уряд готовий викуповувати надлишкові обсяги COVID-вакцин у країнах Європейського союзу. За його словами, для цього необхідні виключно політичні рішення країн.

Раніше повідомлялося, що в лютому в Україні має початися вакцинація від коронавірусу. В наступному місяці уряд очікує 700 тисяч доз вакцини розробки Sinovac і 210 тисяч доз Pfizer. В цілому ж Україна розраховує на мінімум 8 мільйонів доз вакцини за механізмом COVAX. Цю кількість держава має отримати гарантовано.

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