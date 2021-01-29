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Украине надо закупить 15 млн доз вакцины от коронавируса, - Ляшко

Новина українською → Киев, Пятница 29 января 2021 19:00
Украине надо закупить 15 млн доз вакцины от коронавируса, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Украина нуждается в закупке 15 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это число выведено исходя из социологических вопросов о вакцинации.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает сайт Кабинета министров.

Он отметил, что на заседании оперативного штаба по противодействию вакциноуправляемым инфекциям эту цифру высчитали с учетом социологических опросов в Украине.

Напомним, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" на середину января 2021 года, 43% украинцев готовы привиться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Этот показатель уменьшился с 55% в ноябре прошлого года.

При условии, что вакцина будет доступна в аптеках, готовы сделать прививки 39% украинцев. Не готовы к платной вакцинации 56% респондентов. Количество тех, кто готов привиться платной вакциной несколько возросло (в ноябре было 35%).

Сегодня Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что правительство готово выкупать избыточные объемы COVID-вакцин в странах Европейского союза. По его словам, для этого необходимы исключительно политические решения стран.

Ранее сообщалось, что в феврале в Украине должна начаться вакцинация от коронавируса. В следующем месяце правительство ожидает 700 тысяч доз вакцины разработки Sinovac и 210 тысяч доз Pfizer. В целом же Украина рассчитывает на минимум 8 миллионов доз вакцины по механизму COVAX. Это количество государство должно получить гарантированно.

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