В Україні зафіксували майже тисячу порушень карантину за добу

В Україні за добу зафіксували 999 порушень карантину. Найбільше - у Львівській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Національна поліція.

За добу було складено 990 адміністративних протоколів, а також відкрито дев'ять кримінальних справ за фактом порушення карантину. З них 390 у Львівській області, 209 - у Дніпропетровській, 128 - в Черкаській, 121 - в Києві, 84 - в Київській області та 74 - в Тернопільській.

Поліція перевірила понад 17 тисяч суб'єктів господарювання, і зупинила діяльність 1355 закладів, яким заборонено працювати у вихідні дні. З них 891 - це заклади торговельного та побутового обслуговування, 416 - громадського харчування, 21 - дискотеки і нічні клуби, 18 - спортивні зали, фітнес-центри та басейни, 6 - ТРЦ, 3 - заклади розміщення осіб (крім готелів).

Нагадаємо, у Києві поліція припинила діяльність ресторану "Гавана", який працював в суботу з порушенням карантину вихідного дня. У закладі стався конфлікт журналіста і адміністрації.

Також, в Україні за минулу добу підтвердили 10 681 новий випадок коронавіруса. Серед них заразилися 420 дітей і 391 медпрацівник.