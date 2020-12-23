В Україні захворюваність COVID знижується, але все ще вище норми в 9,5 разів

В Україні продовжує скорочуватися захворюваність COVID-19. Станом на 23 грудня цей показник становить 378,9 при нормі 40.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У порівнянні з попередньою добою, коли показник захворюваності становив 385,3, знизилася на 6,4. Однак це в 9,47 раза більше норми.

Найгірша ситуація спостерігається в Києві (645), Запорізькій (633,6) та Черкаській (607,5) областях. Найкраща - у Вінницькій області (147,5).

Також, в країні знижується заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID. Зараз в Україні заповнені 41% ліжок. У трьох регіонах ліжка зайняті більш ніж наполовину - у Миколаївській (69,8%), Одеській (53,7%) та Чернігівській (50,5%) областях.

Нагадаємо, за добу в Україні виявили 10 136 нових випадків коронавірусу, одужали при цьому понад 15 тисяч пацієнтів. Найбільше заражень в Києві (1381), Запорізькій (887), Київської (809), Одеській (792) і Харківській (591) областях.

Також повідомлялося, що Україна знаходиться на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19.