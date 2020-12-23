RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні захворюваність COVID знижується, але все ще вище норми в 9,5 разів

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні продовжує скорочуватися захворюваність COVID-19. Станом на 23 грудня цей показник становить 378,9 при нормі 40.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У порівнянні з попередньою добою, коли показник захворюваності становив 385,3, знизилася на 6,4. Однак це в 9,47 раза більше норми.

Найгірша ситуація спостерігається в Києві (645), Запорізькій (633,6) та Черкаській (607,5) областях. Найкраща - у Вінницькій області (147,5).

Також, в країні знижується заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID. Зараз в Україні заповнені 41% ліжок. У трьох регіонах ліжка зайняті більш ніж наполовину - у Миколаївській (69,8%), Одеській (53,7%) та Чернігівській (50,5%) областях.

Нагадаємо, за добу в Україні виявили 10 136 нових випадків коронавірусу, одужали при цьому понад 15 тисяч пацієнтів. Найбільше заражень в Києві (1381), Запорізькій (887), Київської (809), Одеській (792) і Харківській (591) областях.

Також повідомлялося, що Україна знаходиться на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус