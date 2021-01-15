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В Україні випало до 35 сантиметрів снігу

Автор: Анастасия Рокитна

Мороз в Україні з самого ранку досяг -12 градусів, у більшості областей йде сніг. На перевальних ділянках випало від 10 до 35 сантиметрів снігу.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

У Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій та Черкаській областях випало від 5 до 10 сантиметрів сніг. У цих регіонах продовжуються снігопади.

В Україні похолодало, темперетара повітря становить від -10 до -2, а в Одеській області від -12 до +2.

У Волинській, Донецькій, Київській, Львівській, Рівненській, Черкаській областях на дорогах снігу, місцями ожеледиця у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

На перевальних ділянках сніг йде вже другу добу, випало 10-35 см. Температура повітря -10-4. Стан покриття мокре в Закарпатській, в Львівській на покритті снігова каша, в Івано-Франківській покриття засніжене.

У прес-службі КМДА розповіли, що ​​упродовж ночі на дорогах Києва працювали 413 одиниць спецтехніки для прибирання снігу.

Нагадаємо, до 18 грудня в Україні будуть сильні морози. Центральна влада прийняла рішення розгорнути мережу пунктів обігріву по всій країні.

Також українців закликають не виходити на вулицю без необхідності через те, що 15 січня буде істотне зниження температури повітря.

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