В Україні ввели доплати працівникам лабораторій, що тестують на COVID-19

В Україні призначили виплати і надали соціальні гарантії співробітникам лабораторій, що тестують на COVID-19. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.
Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".
Підкреслимо, закон набрав чинності на наступний день після оприлюднення. Однак у дію його введуть через місяць.
Закон визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою, - біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків - які працюють в установах охорони здоров'я.
Перелік посад таких фахівців і їх кваліфікаційні характеристики визначає Міністерство охорони здоров'я.
Тепер їм доступні пільги, передбачені для медичних і фармацевтичних працівників. Зокрема:
Закон доручає Кабінету міністрів невідкладно встановити доплати до зарплати таким професіоналам у розмірі, визначеному для лікарів.
Нагадаємо, Верховна рада 18 грудня схвалила цей закон.
Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я внесе зміни в алгоритм тестування на COVID-19. Також відомство має намір розширити коло осіб, які будуть робити тести на коронавірус.