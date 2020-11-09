В Україні набули чинності оновлені зони карантину

В Україні набули чинності нові зони адаптивного карантину. У "червоній" зоні знаходяться 13 обласних центрів.

Відповідне рішення напередодні ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Червона зона"

В цю зону увійшли: Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Кропивницький, Чернівці, Чернігів.

Дозволено продовження роботи громадського транспорту, ТРЦ і магазинів в Івано-Франківській, Полтавській, Миколаївській, Харківській та Хмельницькій областях можна працювати шкіл, коледжів, вишів.

В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях продовжують працювати заклади громадського харчування.

У Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях дозволяється посадка пасажирів у транспорті приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

"Помаранчева зона"

В цю зону увійшли всі інші регіони.

Забороняється робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори.

Забороняються масові заходи за участю більше ніж 20 осіб, робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

В "жовту" і "зелену" зони не увійшов жоден регіон. Однак в інших обласних центрах діють також обмеження для цих зон.

У "жовтій зоні" заборонено відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги; проведення масових заходів за участю понад 30 осіб, робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

У "зеленій зоні" діють масковий режим в приміщенні; соціальна дистанція в громадському транспорті. Забороняється проведення масових заходів за участю понад 50 осіб, робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00, спортивні заходи з глядачами.

Нагадаємо, в Полтавській, Рівненській, Одеській та Сумській областях лікарняні ліжка заповнені більш ніж на 70%. Всього станом на 8 листопада в країні зайняті вже 60,5% таких ліжок.

Крім того, в неділю в Україні підтвердили 9397 нових випадків зараження коронавірусом.