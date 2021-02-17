В Україні зросте розмір допомоги тяжкохворим дітям: Зеленський підписав закон
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
В Україні збільшать розмір допомоги тяжкохворим дітям. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2024.
Зараз таку допомогу виплачують 691 дитині.
Відповідно до закону, допомога для важкохворих дітей виплачується у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. А раніше він був на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Закон набере чинності з 1 січня 2022 року.
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