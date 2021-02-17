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В Україні зросте розмір допомоги тяжкохворим дітям: Зеленський підписав закон

Новость на русском → Україна, Середа 17 лютого 2021 16:44
В Україні зросте розмір допомоги тяжкохворим дітям: Зеленський підписав закон Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні збільшать розмір допомоги тяжкохворим дітям. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2024.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зараз таку допомогу виплачують 691 дитині.

Відповідно до закону, допомога для важкохворих дітей виплачується у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. А раніше він був на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Закон набере чинності з 1 січня 2022 року.

Новина доповнюється

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