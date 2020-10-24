В Україні відновлюють видачу "пакета малюка": закон набрав чинності

Закон "Про внесення змін до закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" набрав чинності. Вчора він був опублікований у виданні "Голос України".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон набрав чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Документ відновлює надання батькам одноразової натуральної допомоги "пакет малюка". Вона буде видаватися протягом 30 днів після народження дитини.

Її вартість становитиме не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.

У документі прописано, що тимчасово - з 1 жовтня по 31 грудня цього року - закупівля одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" організовується і здійснюється через Управління ООН з обслуговування проектів в рамках пілотного проекту.

Після закупівлі "пакети" будуть доставляти в пологові будинки і відділи соціального забезпечення населення.

Відповідно до закону, з 1 січня 2021 року забезпечення цієї одноразовою допомогою, процедура її замовлення, закупівлі і транспортування до закладів охорони здоров'я (пологові будинки або пологові відділення, перинатальні центри, неонатальні центри тощо) здійснюється відповідно до закону "Про державні закупівлі".

У разі відсутності в закладі охорони здоров'я (пологовому відділенні, центрі неонатальному) одноразової натуральної допомоги її видаватимуть органи соціального захисту населення за місцем проживання або перебування одержувача на підставі його особистої письмової заяви.

Нагадаємо, раніше законопроект підписав президент України Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна раніше, в серпні у Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №3006а.

Відзначимо, Міністерство соціальної політики не виключало повернення "пакунків малюка" в натуральному вигляді замість виплат.