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В Украине возобновляют выдачу "пакета малыша": закон вступил в силу

Новина українською → Украина, Суббота 24 октября 2020 08:16
В Украине возобновляют выдачу "пакета малыша": закон вступил в силу Фото: младенец (freepik)
Автор: Юлия Струк

Закон "О внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми по поводу предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" вступил в силу. Вчера он был опубликован в издании "Голос Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Документ возобновляет предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Она будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.

Ее стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

В документе прописано, что временно - с 1 октября по 31 декабря этого года - закупка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта.

После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

Согласно закону, с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура ее заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и т.п.) осуществляется в соответствии с законом "О публичных закупках".

В случае отсутствия в учреждении здравоохранения (родильном отделении, центре неонатальном) единовременной натуральной помощи ее будут выдавать органы социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.

Напомним, ранее законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина ранее, в августе в Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3006а.

Отметим, Министерство социальной политики не исключало возвращение "пакетов малыша" в натуральном виде вместо выплат.

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