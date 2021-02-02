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В Україні збільшили штрафи за злочини проти журналістів

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 лютого 2021 13:57
В Україні збільшили штрафи за злочини проти журналістів Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні зростуть штрафи за злочини проти журналістів. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №3633 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосував 341 парламентарій.

Відповідно до закону, незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, незаконну відмову в доступі його до інформації, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень і будь-яке інше умисне перешкоджання профдіяльності журналіста каратимуть штрафом у розмірі 8500 - 17 тисяч гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

За вплив у будь-якій формі на журналіста для перешкоджання виконанню ним профобов'язків або переслідування через його профдіяльність загрожує штраф в 17-34 тисяч гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років.

Якщо такі дії вчинила посадова особа з використанням свого становища або за попередньою змовою групою осіб, розмір штрафу складе 34-51 тисячу гривень.

Або ж цей злочин каратимуть позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, на початку листопада ВР підтримала за основу відповідний законопроект №3633.

Як писало РБК-Україна, в середині вересня стало відомо, що в 2020 році в Україні відкрили 148 кримінальних справ через перешкоджання журналістській діяльності. Поліція направила до суду 10 справ про злочини проти журналістів.

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