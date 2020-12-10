В Україні можуть зрости штрафи за злочини проти журналістів. Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності підтримав відповідний законопроект №3633.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Документ рекомендують ухвалити у другому читанні.

"За результатами голосування члени комітету прийняли рішення рекомендувати парламенту прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій комітету", - вказано у повідомленні.

Розміри штрафів

Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, незаконну відмову у доступі журналіста до інформації, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень і будь-яке інше умисне перешкоджання профдіяльності журналіста пропонують карати штрафом у розмірі 8500-17 тисяч гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

За вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним профобов’язків або переслідування у зв’язку з його профдіяльністю загрожує штраф у 17-34 тисячі гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років.

Якщо такі дії вчинила службова особа з використанням свого становища або за попередньою змовою групою осіб, розмір штрафу становитиме 34-51 тисячу гривень. Або ж вони каратимуться обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, на початку листопада Рада підтримала за основу відповідний законопроект №3633.

Як писало РБК-Україна, в середині вересня стало відомо, що в цьому році в Україні відкрили 148 кримінальних справ через перешкоджання журналістській діяльності. Поліція направила до суду 10 справ у злочинах проти журналістів.

Крім того, з початку 2020 року зафіксовано 74 випадки фізичної агресії щодо журналістів. В осінні місяці зареєстрували 25 інцидентів.