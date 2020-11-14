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В Україні за добу зафіксовано 12 524 нових випадків COVID-19

Новость на русском → Київ, Субота 14 листопада 2020 08:29
В Україні за добу зафіксовано 12 524 нових випадків COVID-19 Фото: Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Це новий антирекорд із захворюваності на COVID-19

В Україні за останню добу зафіксовано 12 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий рекорд із захворюваності.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на свої сторінці у Facebook.

В Україні за добу зафіксовано 12 524 нових випадків COVID-19

За його даними, станом на 14 листопада 2020 року, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.

Як повідомив міністр, також за останню добу

  • госпіталізовано - 1 525 осіб;
  • летальних випадків - 191;
  • одужало - 4 962 особи;
  • здійснено тестувань за добу - 78 179 (зокрема методом ПЛР - 48 054, методом ІФА - 30 125).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 525 176 осіб;
  • одужало - 238 811 осіб;
  • летальних випадків - 9 508;
  • проведено ПЛР-тестувань - 3 876 966.

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

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