В Україні за добу зафіксовано 12 524 нових випадків COVID-19
Фото: Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Це новий антирекорд із захворюваності на COVID-19
В Україні за останню добу зафіксовано 12 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий рекорд із захворюваності.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на свої сторінці у Facebook.
За його даними, станом на 14 листопада 2020 року, захворіли 474 дитини та 496 медпрацівників.
Як повідомив міністр, також за останню добу
- госпіталізовано - 1 525 осіб;
- летальних випадків - 191;
- одужало - 4 962 особи;
- здійснено тестувань за добу - 78 179 (зокрема методом ПЛР - 48 054, методом ІФА - 30 125).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 525 176 осіб;
- одужало - 238 811 осіб;
- летальних випадків - 9 508;
- проведено ПЛР-тестувань - 3 876 966.
За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.