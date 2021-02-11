В Україні створять базу ДНК: навіщо і хто туди потрапить

В Україні хочуть запровадити державну реєстрацію геномної інформації людини. Однак до такої бази ДНК не будуть заносити дані усіх українців підряд.

"Ми зареєстрували законопроєкт №4265 про державну реєстрацію геномної інформації людини. Це стосуватиметься не всіх українців, не буде масового забору ДНК, як про це пишуть деякі ЗМІ", - сказав парламентар.

За його словами, ДНК братимуть лише в осіб, які притягнені до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості.

Будуть його брати й в осіб, які засуджені та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту чи непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.

"Ще - невпізнані трупи; особи, зниклі безвісти; близькі родичі осіб, зниклих безвісти", - зазначив нардеп.

Якщо в розслідуванні фігурує чиєсь ДНК, пояснив Монастирський, це дозволить швидко віднайти його по базі і визначити злочинця за короткий термін.

"І зараз є така процедура відбору ДНК на причетність до злочину. Але тепер, маючи базу ДНК, ми точно зможемо віднайти злочинця, якщо він вже не вперше коїть злочини, і є у цій базі даних", - пояснив глава комітету.

Відповідний закон пропонує також встановити механізм відбору біологічних зразків осіб, які добровільно вступають або призиваються на військову службу, і військовослужбовців.

При цьому їхня інформація буде не в базі МВС, а в особовій картці кожного. Це допоможе ідентифікації загиблих осіб або тих, що зникли безвісти.

"Коли порушується відповідне кримінальне провадження, ДНК дістають у роботу, щоб знайти цю людину. Ідентифікувати військових, на жаль, іноді складно. Скількох наших людей було знайдено закатованими на окупованих територіях - і впізнати їх можна було тільки за аналізом ДНК", - підсумував нардеп.