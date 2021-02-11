В Україні створять базу ДНК: навіщо і хто туди потрапить
В Україні хочуть запровадити державну реєстрацію геномної інформації людини. Однак до такої бази ДНК не будуть заносити дані усіх українців підряд.
Про це заявив глава правоохоронного комітету Верховної ради Денис Монастирський, передає пресс-служба партії "Слуга народу".
"Ми зареєстрували законопроєкт №4265 про державну реєстрацію геномної інформації людини. Це стосуватиметься не всіх українців, не буде масового забору ДНК, як про це пишуть деякі ЗМІ", - сказав парламентар.
За його словами, ДНК братимуть лише в осіб, які притягнені до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості.
Будуть його брати й в осіб, які засуджені та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту чи непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.
"Ще - невпізнані трупи; особи, зниклі безвісти; близькі родичі осіб, зниклих безвісти", - зазначив нардеп.
Якщо в розслідуванні фігурує чиєсь ДНК, пояснив Монастирський, це дозволить швидко віднайти його по базі і визначити злочинця за короткий термін.
"І зараз є така процедура відбору ДНК на причетність до злочину. Але тепер, маючи базу ДНК, ми точно зможемо віднайти злочинця, якщо він вже не вперше коїть злочини, і є у цій базі даних", - пояснив глава комітету.
Відповідний закон пропонує також встановити механізм відбору біологічних зразків осіб, які добровільно вступають або призиваються на військову службу, і військовослужбовців.
При цьому їхня інформація буде не в базі МВС, а в особовій картці кожного. Це допоможе ідентифікації загиблих осіб або тих, що зникли безвісти.
"Коли порушується відповідне кримінальне провадження, ДНК дістають у роботу, щоб знайти цю людину. Ідентифікувати військових, на жаль, іноді складно. Скількох наших людей було знайдено закатованими на окупованих територіях - і впізнати їх можна було тільки за аналізом ДНК", - підсумував нардеп.
Як писало РБК-Україна, Монастирський заявив, що в разі прийняття закону про обіг зброї українцям не дозволять носити її з собою.