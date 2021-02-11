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Носити з собою не дозволять: у Раді пояснили необхідність закону про обіг зброї

Новость на русском → Україна, Четвер 11 лютого 2021 14:46
Носити з собою не дозволять: у Раді пояснили необхідність закону про обіг зброї Фото: Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що у разі ухвалення закону про обіг зброї українцям не дозволять носити її з собою. Йдеться про відповідний законопроект №4335.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

"Україна - єдина країна в Європі, де на законодавчому рівні не врегульовано це питання... У жодному разі не йдеться про носіння зброї!.. Наразі питання носіння зброї для комітету закрите. Ходити зі зброєю по вулицях ніхто не буде", - сказав парламентар.

Нардеп зазначив, що цей проект дозволяє придбати зброю у власність, але для зберігання вдома у спеціально обладнаному місці. Для початку потрібно пройти відповідне навчання.

"Будуть курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування. Визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, боєприпаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї", - пояснив Монастирський.

Глава комітету поінформував, що документ пропонує запровадити посвідчення власника зброї, де зазначатимуться ті категорії, які може отримати власник - за аналогією з посвідченням водія.

"На кожну одиницю зброї буде технічний паспорт з відомостями про власника та серійний номер. Тільки з цими документами можна буде придбати зброю в магазині", - запевнив депутат.

Він запевнив, що отримати посвідчення власника зброї не зможуть ті, хто має медичні протипоказання, судимість, притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за низкою статей Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Ми також будемо перевіряти, як зберігається зброя вдома. Якщо неналежно - ліцензію на право тримати можуть не продовжити або забрати", - додав Монастирський.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ України висловили думку, що не можна допускати перебування озброєних цивільних на вулицях. Пістолети можна буде використовувати тільки для захисту житла.

Як писало РБК-Україна, спікер Верховної ради Дмитро Разумков виступив проти легалізації зброї, марихуани й проституції.

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