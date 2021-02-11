Носити з собою не дозволять: у Раді пояснили необхідність закону про обіг зброї

Глава комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що у разі ухвалення закону про обіг зброї українцям не дозволять носити її з собою . Йдеться про відповідний законопроект №4335.

"Україна - єдина країна в Європі, де на законодавчому рівні не врегульовано це питання... У жодному разі не йдеться про носіння зброї!.. Наразі питання носіння зброї для комітету закрите. Ходити зі зброєю по вулицях ніхто не буде", - сказав парламентар.

Нардеп зазначив, що цей проект дозволяє придбати зброю у власність, але для зберігання вдома у спеціально обладнаному місці. Для початку потрібно пройти відповідне навчання.

"Будуть курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування. Визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, боєприпаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї", - пояснив Монастирський.

Глава комітету поінформував, що документ пропонує запровадити посвідчення власника зброї, де зазначатимуться ті категорії, які може отримати власник - за аналогією з посвідченням водія.

"На кожну одиницю зброї буде технічний паспорт з відомостями про власника та серійний номер. Тільки з цими документами можна буде придбати зброю в магазині", - запевнив депутат.

Він запевнив, що отримати посвідчення власника зброї не зможуть ті, хто має медичні протипоказання, судимість, притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за низкою статей Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Ми також будемо перевіряти, як зберігається зброя вдома. Якщо неналежно - ліцензію на право тримати можуть не продовжити або забрати", - додав Монастирський.