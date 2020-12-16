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В Україні сироти старше 23 років отримали право на житло поза чергою

Новость на русском → Україна, Середа 16 грудня 2020 13:41
В Україні сироти старше 23 років отримали право на житло поза чергою Фото: ключі (freepik)
Автор: Юлія Струк

В Україні надали право дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у тому числі після досягнення ними 23 років, на позачергове отримання житла з житлового фонду. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №3577 у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 330 нардепів.

"Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 23 років не втрачають право на позачергове одержання жилого приміщення або, за їх бажанням, - грошової компенсації", - зазначено в тексті закону.

Отримати житло або гроші такі особи можуть за умови, що вони перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов на момент досягнення 23-річчя.

Передбачено забезпечити сиріт соціальним або орендованим житлом до надання благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання.

Закон також регулює і постановку на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, місцем походження яких є населені пункти тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях, Автономній республіці Крим та Севастополі.

Нагадаємо, за основу даний закон Рада схвалила у кінці вересня. За нього проголосували 292 нардепи.

Як писало РБК-Україна, в Україні дозволили дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, жити в прийомних сім'ях після досягнення ними 18 років.

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