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В Украине сироты старше 23 лет получили право на жилье вне очереди

Новина українською → Украина, Среда 16 декабря 2020 13:41
В Украине сироты старше 23 лет получили право на жилье вне очереди Фото: ключи (freepik)
Автор: Юлия Струк

В Украине предоставили право детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, на внеочередное получение жилья из жилого фонда. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3577 во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 330 нардепов.

"Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, - денежной компенсации", - указано в тексте закона.

Получить жилье или компенсацию такие лица могут при условии, что они находятся на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23-летия.

Предусмотрено обеспечить сирот социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Закон также регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.

Напомним, за основу данный закон Рада приняла в конце сентября. За него проголосовали 292 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в Украине разрешили детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, жить в приемных семьях по достижении ими 18 лет.

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