В Україні сьогодні відзначають День героїв Небесної Сотні

День героїв Небесної Сотні, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування учасників Революції Гідності та увіковічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні", відзначається щороку 20 лютого.

Саме в цей день 2014 року на Майдані загинула найбільша кількість протестувальників. У списках героїв Небесної Сотні 107 осіб, 48 з них загинули 20 лютого.

Сьогодні 107 разів пролунає "дзвін Гідності", а о 18:00 на Алеї героїв Небесної Сотні відбудеться панахида за загиблими, після чого засвітять "промені Гідності".

Реакція керівництва держави

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували подвиг учасників Революції Гідності у Києві. Вони встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.

Заяву до Дня героїв Небесної Сотні також зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він назвав Революцію Гідності ключовим елементом державотворення України.

"Це висока відповідальність і спільне завдання кожного з нас - побудувати сильну й квітучу європейську Україну, за яку віддали життя учасники Революції Гідності, а також ті, хто продовжив захищати цінності Євромайдану від російської агресії", - написав він у Telegram.

Реакція іноземних посольств

Пам'ять Небесної Сотні вже вшанували у посольства США та Британії. Посол Британії Мелінда Сіммонс вчора поклала квіти на Майдані Незалежності, а посольство США зробило заяву.

"Сьогодні ми разом зі всіма українцями вшановуємо пам’ять і жертву, принесену Небесною Сотнею в надії на світле майбутнє України. Ми звеличуємо їхній спадок та висловлюємо підтримку всім українцям, які працюють над просуванням євроатлантичного партнерства та інтеграції України", - заявило дипломатичне представництво США у Twitter.