В Україні різко похолодає до +5 вночі: названо дату

В Україні різко похолодає вночі. Температура повітря опуститься до +5 вночі вже завтра.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Синоптики прогнозують похолодання на 16 вересня.
Температура повітря опуститься у північних областях. У Чернігівській та Сумській області похолодає до +5 вночі.
У західних областях вдень буде +19+25, а вночі +8+11. На сході вдень буде +18+21, а вночі +8+11. У південних областях синоптики прогнозують вдень +20+23, а вночі +10+16.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.
Зазначимо, холодний фронт приніс похолодання в Україну.