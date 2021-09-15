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В Україні різко похолодає до +5 вночі: названо дату

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Київ, Середа 15 вересня 2021 10:22
В Україні різко похолодає до +5 вночі: названо дату Фото: в Україні похолодає вночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні різко похолодає вночі. Температура повітря опуститься до +5 вночі вже завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Синоптики прогнозують похолодання на 16 вересня.

Температура повітря опуститься у північних областях. У Чернігівській та Сумській області похолодає до +5 вночі.

У західних областях вдень буде +19+25, а вночі +8+11. На сході вдень буде +18+21, а вночі +8+11. У південних областях синоптики прогнозують вдень +20+23, а вночі +10+16.

В Україні різко похолодає до +5 вночі: названо дату

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

Зазначимо, холодний фронт приніс похолодання в Україну.

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