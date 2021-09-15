ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине резко похолодает до +5 ночью: названа дата

Новина українською →
Киев, Среда 15 сентября 2021 10:22
В Украине резко похолодает до +5 ночью: названа дата Фото: в Украине похолодает ночью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине резко похолодает ночью. Температура воздуха опустится до +5 ночью уже завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Синоптики прогнозируют похолодание на 16 сентября.

Температура воздуха опустится в северных областях. В Черниговской и Сумской области похолодает до +5 ночью.

В западных областях днем будет +19+25, а ночью +8+11. На востоке днем будет +18+21, а ночью +8+11. В южных областях синоптики прогнозируют днем +20+23, а ночью +10+16.

В Украине резко похолодает до +5 ночью: названа дата

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

Отметим, холодный фронт принес похолодание в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Теракт в Днепре: все подробности
Теракт в Днепре: все подробности
DAILY
Тарифный пинг-понг. Цены на "коммуналку" вырастут, если власти не договорятся
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тарифный пинг-понг. Цены на "коммуналку" вырастут, если власти не договорятся