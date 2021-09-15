В Украине резко похолодает до +5 ночью: названа дата
Фото: в Украине похолодает ночью (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине резко похолодает ночью. Температура воздуха опустится до +5 ночью уже завтра.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Синоптики прогнозируют похолодание на 16 сентября.
Температура воздуха опустится в северных областях. В Черниговской и Сумской области похолодает до +5 ночью.
В западных областях днем будет +19+25, а ночью +8+11. На востоке днем будет +18+21, а ночью +8+11. В южных областях синоптики прогнозируют днем +20+23, а ночью +10+16.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.