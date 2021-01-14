В Україні розгортають мережу пунктів обігріву через різке похолодання

В Україні завтра вдарять сильні морози. Через це влада розгортає мережу пунктів обігріву у всіх областях.

Про це повідомляє прес-служба уряду, посилаючись на результати засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з цим рішенням, в регіонах повинна працювати снігоочисна та посипочна техніка. Також в місцях обігріву, які мають розгорнути по всій країні, мають бути продукти, одноразовий посуд, паливо.

Соціальні служби направили на допомогу незахищеним верствам населення, щоб не допустити їх обмороження та загибелі.

Міненерго та місцева влада повинні забезпечити безперебійну роботу електро-, тепло- та газопостачання населених пунктів та потенційно небезпечних об’єктів, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві готуються до прибирання вулиць, якщо будуть снігопади, а також облаштовують пункти обігріву.

Також синоптики закликають не виходити на вулицю без необхідності, оскільки 15-16 січня буде істотне зниження температури повітря. Вночі очікується до -18, у північних областях місцями до -21. Вдень температура повітря становитиме -10, місцями до -16.