В Україні дозволять торгівлю ліками онлайн: закон набрав чинності

В Україні дозволять електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Відповідний законопроект сьогодні, 14 жовтня, набув чинності.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Він набрав чинності з дня, наступного за днем опублікування. При цьому у дію закон буде введений через три місяці.
Відповідно до закону, суб'єкт господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, може здійснювати й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, а також доставляти їх безпосереднього споживача.
У законі прописана низка вимог для таких суб'єктів господарювання для е-торгівлі ліками. Серед них - вимоги до сайту такого суб'єкта господарювання; наявність власної кур'єрської служби, обладнання, що забезпечує дотримання умов зберігання ліків при їх транспортуванні, або залучення кур'єрських служб доставки, які мають таке обладнання.
У документі передбачено, що доставка ліків можлива виключно з аптечних установ, внесені до переліку суб'єктів, що мають право на е-торгівлю ліками.
Забороняється електронна роздрібна торгівля:
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні буде дозволена електронна торгівля ліками.
Як писало РБК-Україна, 17 вересня цей закон нардепи підтримали у другому читанні.