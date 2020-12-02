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В Україні перевищено епідпоріг щодо ГРВІ: майже 200 тисяч випадків за тиждень

Новость на русском → Київ, Середа 02 грудня 2020 16:56
В Україні перевищено епідпоріг щодо ГРВІ: майже 200 тисяч випадків за тиждень Фото: епідпоріг щодо ГРВІ в Україні вже перевищено (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За минулий тиждень в Україні зафіксували майже 200 тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). Епідемічний поріг перевищено на 8,6%.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що за тиждень на ГРВІ захворіли 199 277 осіб, з них 39,5% - діти до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 524,5 на 100 000 населення, що на 8,6% більше за епідемічний поріг по Україні. При цьому інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 9,1% більше аналогічного періоду минулого сезону.

За даними міністерства, з 28 вересня по 22 листопада 2020 перехворіли 3,4% населення України. Летальних випадків поки не зареєстровано, з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 101 145 осіб.

Нагадаємо, в листопаді головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що в Україні немає епідемії грипу.

Відзначимо, в кінці жовтня почалася вакцинація від грипу. До нинішнього епідемічного сезону в Україні поставили 665 тисяч доз вакцини.

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