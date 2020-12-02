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В Украине превышен эпидпорог по ОРВИ: почти 200 тысяч случаев за неделю

Новина українською → Киев, Среда 02 декабря 2020 16:56
В Украине превышен эпидпорог по ОРВИ: почти 200 тысяч случаев за неделю Фото: эпидпорог по ОРВИ в Украине уже превышен (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За минувшую неделю в Украине зафиксировали почти 200 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Эпидемический порог превышен на 8,6%.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что за неделю ОРВИ заболели 199 277 человек, из них 39,5% - дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 524,5 на 100 000 населения, что на 8,6% больше эпидемического порога по Украине. При этом интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,1% больше аналогичного периода прошлого сезона.

По данным министерства, с 28 сентября по 22 ноября 2020 переболели 3,4% населения Украины. Летальных случаев пока не зарегистрировано, с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 101 145 человек.

Напомним, в ноябре главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что в Украине нет эпидемии гриппа.

Отметим, в конце октября началась вакцинация от гриппа. К нынешнему эпидемическому сезону в Украину поставили 665 тысяч доз вакцины.

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