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В Україні передбачили компенсації за затримки пенсій і зарплат

Новость на русском → Україна, Четвер 04 лютого 2021 17:09
В Україні передбачили компенсації за затримки пенсій і зарплат Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні передбачили компенсації за затримки пенсій і зарплат. Верховна рада схвалила у другому читанні відповідний законопроект №3817.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 323 парламентарі.

Закон встановлює вичерпний перелік грошових доходів громадян, які підлягають компенсації у випадку порушення встановлених строків їх виплати:

  • пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством);
  • соціальні виплати;
  • стипендії;
  • заробітна плата (грошове забезпечення);
  • сума індексації грошових доходів громадян.

У документі уточнюється, які саме доплати та інші виплати входять до пенсії як виду доходу, втрата частини якого компенсується.

Крім того, нардепи актуалізували перелік фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування, кошти яких використовуються для виплати компенсації.

Так, на початку листопада 2020-го Рада підтримала за основу законопроект №3817, за нього проголосували 247 нардепів.

Нагадаємо, в кінці січня Кабмін схвалив аналогічний законопроект про компенсації, проте після відставки уряду Олексія Гончарука його зняли з розгляду ВР.

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