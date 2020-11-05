В Україні хочуть передбачити компенсації за затримку пенсій і зарплат

Верховна рада підтримала за основу законопроект №3817, яким пропонується платити українським громадянам компенсації за затримку виплат пенсій і заробітних плат. За документ проголосували 247 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон розширює перелік видів грошових доходів, за порушення термінів виплати яких громадянам нараховується компенсація. У такі виплати пропонують включити пенсію, щомісячне грошове довічне утримання, соціальні виплати, стипендії, заробітну плату, суму індексації грошових доходів громадян.

У документі прописані і джерела таких виплат. При цьому в пояснювальній записці зазначено, що прийняття закону не призведе до додаткових витрат з держбюджету.

Нагадаємо, на початку вересня комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ВР передбачити для українців компенсації у разі затримки пенсій, зарплат та інших соціальних виплат.

Як писало РБК-Україна, в липні даний проект закону підтримав Кабінет міністрів і направив його до ВР.

Так, у кінці січня Кабмін схвалив аналогічний законопроект про компенсації, проте після відставки уряду Олексія Гончарука його зняли з розгляду Ради.