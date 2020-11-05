ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні хочуть передбачити компенсації за затримку пенсій і зарплат

Новость на русском → Україна, Четвер 05 листопада 2020 14:49
В Україні хочуть передбачити компенсації за затримку пенсій і зарплат Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада підтримала за основу законопроект №3817, яким пропонується платити українським громадянам компенсації за затримку виплат пенсій і заробітних плат. За документ проголосували 247 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон розширює перелік видів грошових доходів, за порушення термінів виплати яких громадянам нараховується компенсація. У такі виплати пропонують включити пенсію, щомісячне грошове довічне утримання, соціальні виплати, стипендії, заробітну плату, суму індексації грошових доходів громадян.

У документі прописані і джерела таких виплат. При цьому в пояснювальній записці зазначено, що прийняття закону не призведе до додаткових витрат з держбюджету.

Нагадаємо, на початку вересня комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ВР передбачити для українців компенсації у разі затримки пенсій, зарплат та інших соціальних виплат.

Як писало РБК-Україна, в липні даний проект закону підтримав Кабінет міністрів і направив його до ВР.

Так, у кінці січня Кабмін схвалив аналогічний законопроект про компенсації, проте після відставки уряду Олексія Гончарука його зняли з розгляду Ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика пенсии Компенсация Верховна Рада
NEWS
У Києві замінували центральну станцію метро
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Києві замінували центральну станцію метро
DAILY
Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік