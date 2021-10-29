ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україні з'являться нові дорожні знаки з 1 листопада: як вони виглядатимуть

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 09:29
В Україні з'являться нові дорожні знаки з 1 листопада: як вони виглядатимуть Фото: в Україні з'являться нові дорожні знаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

З 1 листопада набувають чинності зміни до правил дорожнього руху. В Україні з'являться нові знаки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку першиого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Нові дорожні знаки

З'являться такі знаки:

  • житлова зона,
  • пішохідна доріжка,
  • початок населеного пункту і його закінчення,
  • напрямки повороту,
  • місця дозволеної зупинки та стоянки,
  • заборона руху транспортних засобів,
  • автозаправні/електрозарядні станції,
  • місце для зарядки електромобілів,
  • платна дорога та її кінець,
  • острівець безпеки,
  • діагональний пішохідний перехід та інші.

Нова дорожня розмітка

Вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

Велодоріжки

В Україні з'являться нові дорожні знаки з 1 листопада: як вони виглядатимуть

Зміни пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме:

  • нове визначення велосипедної доріжки;
  • поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
  • вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;
  • регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.
Читайте РБК-Україна в Google News
Україна ПДР
NEWS
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
DAILY
Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло