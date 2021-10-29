В Україні з'являться нові дорожні знаки з 1 листопада: як вони виглядатимуть
Фото: в Україні з'являться нові дорожні знаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
З 1 листопада набувають чинності зміни до правил дорожнього руху. В Україні з'являться нові знаки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку першиого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Нові дорожні знаки
З'являться такі знаки:
- житлова зона,
- пішохідна доріжка,
- початок населеного пункту і його закінчення,
- напрямки повороту,
- місця дозволеної зупинки та стоянки,
- заборона руху транспортних засобів,
- автозаправні/електрозарядні станції,
- місце для зарядки електромобілів,
- платна дорога та її кінець,
- острівець безпеки,
- діагональний пішохідний перехід та інші.
Нова дорожня розмітка
Вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.
До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.
Велодоріжки
Зміни пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме:
- нове визначення велосипедної доріжки;
- поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
- вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;
- регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.