В Украине появятся новые дорожные знаки с 1 ноября: как они будут выглядеть
Фото: в Украине появятся новые дорожные знаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
С 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. В Украине появятся новые знаки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
Новые дорожные знаки
Появятся следующие знаки:
- жилая зона,
- пешеходная дорожка,
- начало населенного пункта и его окончание,
- направление поворота,
- места разрешенной остановки и стоянки,
- запрет движения транспортных средств,
- автозаправочные/электрозарядные станции,
- место для зарядки электромобилей,
- платная дорога и ее конец,
- островок безопасности,
- диагональный пешеходный переход и другие.
Новая дорожная разметка
Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог и тому подобное.
К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная.
Велодорожки
Изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:
- новое определение велосипедной дорожки;
- понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
- указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения;
- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.