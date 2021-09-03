В Україні очікуються перші заморозки: синоптики назвали дату
Фото: в Україні очікуються перші заморозки (pixabay.com)
В Україні попередили про перші заморозки. Вони прийдуть в регіони 6 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
В найближчі дні температура в більшості областей вночі буде +2+7 тепла.
Синоптики попередили, що 6 вересня на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3, вдень +12+18 тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі +7+12, вдень +16+21.
Зазначимо, погода в Україні на вихідних буде прохолодна. Спочатку країну перетне холодний атмосферний фронт, а потім його вижене антициклон - очікуються короткочасні дощі та похолодання.
Нагадаємо, рівень води в річці Прип'ять підніметься, українців попередили про можливі підтоплення.
Крім того, раніше повідомлялось, що у жовтні Україну може накрити першим снігом.