ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине ожидаются первые заморозки: синоптики назвали дату

Новина українською →
Киев, Пятница 03 сентября 2021 12:43
В Украине ожидаются первые заморозки: синоптики назвали дату Фото: в Украине ожидаются первые заморозки (pixabay.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине предупредили о первых заморозках. Они придут в регионы 6 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

В ближайшие дни температура в большинстве областей ночью будет +2+7 тепла.

Синоптики предупредили, что 6 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3, днем +12+18 тепла; на Закарпатье и юге страны ночью +7+12, днем +16+21.

Отметим, погода в Украине на выходных будет прохладная. Сначала страну пересечет холодный атмосферный фронт, а затем его выгонит антициклон - ожидаются кратковременные дожди и похолодание.

Напомним, уровень воды в реке Припять поднимется, украинцев предупредили о возможных подтоплениях.

Кроме того, ранее сообщалось, что в октябре Украину может накрыть первым снегом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин