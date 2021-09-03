В Украине ожидаются первые заморозки: синоптики назвали дату

В Украине предупредили о первых заморозках. Они придут в регионы 6 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

В ближайшие дни температура в большинстве областей ночью будет +2+7 тепла.

Синоптики предупредили, что 6 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3, днем +12+18 тепла; на Закарпатье и юге страны ночью +7+12, днем +16+21.

Отметим, погода в Украине на выходных будет прохладная. Сначала страну пересечет холодный атмосферный фронт, а затем его выгонит антициклон - ожидаются кратковременные дожди и похолодание.