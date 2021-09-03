В Украине ожидаются первые заморозки: синоптики назвали дату
Фото: в Украине ожидаются первые заморозки (pixabay.com)
В Украине предупредили о первых заморозках. Они придут в регионы 6 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
В ближайшие дни температура в большинстве областей ночью будет +2+7 тепла.
Синоптики предупредили, что 6 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3, днем +12+18 тепла; на Закарпатье и юге страны ночью +7+12, днем +16+21.
Отметим, погода в Украине на выходных будет прохладная. Сначала страну пересечет холодный атмосферный фронт, а затем его выгонит антициклон - ожидаются кратковременные дожди и похолодание.
Напомним, уровень воды в реке Припять поднимется, украинцев предупредили о возможных подтоплениях.
Кроме того, ранее сообщалось, что в октябре Украину может накрыть первым снегом.