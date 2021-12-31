В Україні оголошено штормове попередження на завтра, попри потепління

Завтра у східних та північно-східних областях сніг з дощем, подекуди ожеледь, на дорогах ожеледиця, температура вночі 0-5 морозу, вдень від -1 морозу до +4 тепла. На решті території дощ, температура вночі +0+5 тепла, вдень +3+8.

Вночі у західних областях, вдень на Правобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с.

2 січня в Україні без істотних опадів, 3 січня сніг, на заході - з дощем; температура вночі 0-7 морозу, вдень від -3 морозу до +2 тепла, в понеділок на Лівобережжі вночі -9-14 морозу, вдень -1-6 морозу, у західних областях вночі близько 0, вдень +1+5 тепла.

На дорогах країни місцями ожеледиця.