В Україні оголошено штормове попередження та тумани на завтра

Після нещодавніх дощій, над зволоженою землею, тумани будуть густішими. Тому вночі та вранці очікуються тумани на більшій частині території країни.

У західному регіоні вони будуть поодинокими, в той час, як на решті території доволі густими, інколи під час туманів може спостерігатися невелика морось. Завтра буде хмарно з проясненнями.

Без опадів, лише в Закарпатській, вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура: вночі +1+6, у південних та східних областях +5+10, вдень +10+15, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни дуже тепло для листопада, аж до +18.

В Карпатах вночі невеликий мороз до -1, вдень тепло +10.