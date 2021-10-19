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В Україні оголошено штормове попередження на завтра

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження на завтра. Але в більшість регіонів прийде потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Завтра не буде опадів, але вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, проте вдень в західних областях місцями 15-20 м/с.

Температура на заході та крайньому півдні країни вночі +1+6 тепла, вдень +13+18; на решті території вночі від +3 тепла до +2 морозу, у Сумській області до +5 морозу, вдень +10+15 тепла, у північно-східній частині +7+12; в Карпатах вночі близько 0, вдень +6+11 тепла.

У Київській області вітер, очікується, південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від +3 тепла до -2 морозу, вдень +10+15 тепла.

У Києві вночі +1+3 тепла, вдень +12+14.

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