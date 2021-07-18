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В Україні оголосили штормове попередження: де чекати грозу та град

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Україна, Неділя 18 липня 2021 15:12
В Україні оголосили штормове попередження: де чекати грозу та град Фото: синоптики оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У низці областей України у найближчу годину зіпсується погода. Синоптики прогнозують грози, град та шквали вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Грози, град та шквали вітру до 20 метрів на секунду сьогодні очікуються у Києві, Київській та північних областях країни. Негода утримається до кінця сьогоднішньої доби.

Завтра в Україну також прогнозують негоду. У Карпатах 19 липня очікуються зливи, а у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях можливі грози, місцями град та шквали 15-20 метрів на секунду.

Нагадаємо, до цього про негоду синоптики попереджали мешканців Києва.

Додамо, сьогодні синоптики прогнозували спеку до +36 градусів, а місцями грозові дощі.

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