В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать грозу и град

В ряде областей Украины в ближайший час испортится погода. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям .

Грозы, град и шквалы ветра до 20 метров в секунду сегодня ожидаются в Киеве, Киевской и северных областях страны. Непогода удержится до конца сегодняшних суток.

Завтра в Украине также прогнозируют непогоду. В Карпатах 19 июля ожидаются дожди, а в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях возможны грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду.