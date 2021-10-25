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В Україні оновили ПДР для велосипедистів: що змінилося

Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху в Україні. Зокрема, нововведення стосуються вимог до велосипедистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

Так, уряд ввів до правил дорожнього руху нові поняття, такі як:

  • велосипедна доріжка - доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та/або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах, і позначена дорожнім знаком 4.14 та горизонтальною розміткою 1.36;
  • велосипедна смуга - смуга, призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини вулиці та/або дороги, яка позначена дорожнім знаком 5.88 та відповідною горизонтальною дорожньою розміткою;
  • велосипедний переїзд - місце перетину велосипедистами проїзної частини в межах перехрестя або поза ними, позначене дорожньою розміткою 1.15.

Також зміни стосуються правил перетину проїзної частини на велосипеді.

Тепер велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину по велосипедному переїзді, а у разі його відсутності відповідно до вимог ПДР. А у місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора.

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ПДРКабінет Міністрів України