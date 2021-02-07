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В Украине из-за непогоды ожидают проблем на дорогах и перебоев со светом

Новина українською → Украина, Воскресенье 07 февраля 2021 09:37
В Украине из-за непогоды ожидают проблем на дорогах и перебоев со светом Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили о проблемах, которые могут возникнуть в Украине из-за непогоды. В ряде областей из-за снегопадов и гололедицы может остановиться движение транспорта.

Об этом говорится на сайте ГСЧС.

Сегодня и завтра в Украине прогнозируют осложнение погодных условий. В частности, возможен сильный снег, местами с переходом в дождь, налипание мокрого снега, сильные порывы ветра и гололедица.

Непогода может привести к нарушению движения автотранспорта, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской и Львовской областях к его полному прекращению.

Также из-за непогоды в отдельных населенных пунктах могут наблюдаться перебои с энергоснабжением.

Напомним, сегодня в Украину пришла непогода, которая сохранится в начале недели. Спасатели рассказали, в каких областях ждать осложнения погоды.

Также РБК-Украина писало, что в начале недели из-за непогоды Киев ограничит въезд грузовиков. Ограничения введут, чтобы минимизировать возникновение пробок и обеспечить движение снегоуборочной техники.

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