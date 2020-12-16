В Україні за тиждень більш ніж на 10% скоротилася динаміка захворюваності COVID-19

В Україні за останні 7 днів динаміка захворюваності COVID-19 скоротилася більш ніж на 11%. Станом на 16 грудня цей показник становить 423,9.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, 9 грудня показник захворюваності в країні становив 476,6, що на 52,7 більше, ніж зараз. При цьому норма захворюваності на 100 тисяч населення складає 40.

Зараз найгірша ситуація спостерігається в Черкаській області - 737,8. У Києві цей показник становить 713,3.

Також в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Сьогодні в країні зайняті 42,9% ліжок. Введено 63 530 таких ліжок.

При цьому більш ніж половина ліжок зайняті лише в п'яти регіонах - Миколаївської (65,4%), Одеській (54,2%), Чернігівській (52,6%) і Херсонській (51,4%) областях, а також у Києві (51,8%).

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували 10 622 нових випадки коронавірусу. При цьому одужали 12 549 пацієнтів.

Також РБК-Україна писало, що у МОЗ побоюються спалаху коронавірусу після новорічних свят.