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В Україні 10 622 нових випадки коронавірусу, більше 12 тисяч одужавших

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 08:15
В Україні 10 622 нових випадки коронавірусу, більше 12 тисяч одужавших Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні фіксують ріст нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 10 622 людини. Найбільше заражень в Києві та Одеській області.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, за вчора зробили 63 445 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 40 740, методом ІФА - 22 705).

Через COVID-19 вчора госпіталізували 3 242 особи, також 264 паціенти померли. Кількість одужавших за добу становить 12 549 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

З початку пандемії в Україні підтвердили 919 704 випадків коронавірусу, з них 535 417 одужавших та 15 744 померлих.

Нагадаємо, ЄС схвалить вакцину від коронавірусу Pfizer та BioNTech до 25 грудня. Видання писало, що, скоріш за все, про схвалення цієї вакцини від коронавірусу оголосять вже 23 грудня.

Український МОЗ розраховує отримати вакцину від COVID-19 вже в лютому.

Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати Америки схвалили вакцину Pfizer та BioNTech ще минулого тижня. В країні вже почали масову вакцинацію від коронавірусу.

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