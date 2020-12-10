В Україні почнуть виплачувати ФОПам по 8 тисяч гривень: закон набрав чинності

Фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати по 8 тисяч гривень виплат. Відповідний закон сьогодні, 10 грудня, набув чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вчора закон оприлюднили у виданні "Голос України". Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Закон забезпечує у 2020-2021 роки за рахунок держбюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які втратили частину зарплати або доходу через введеного карантину.

Також одноразові виплати отримає і бізнес для збереження робочих місць найманих працівників. Передбачена й одноразова компенсація витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Тимчасово, протягом терміну дії карантину та протягом шести місяців після його закінчення, суб'єкти малого та середнього підприємництва сфери громадського харчування зможуть отримати державну підтримку.

Для бізнесу, роботу якого призупинили через карантин, на період його дії карантину та протягом одного місяця з дня його закінчення продовжили дію договорів оренди комунального та державного майна, термін дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів.

Закон скасовує стягнення плати за договорами оренди комунального та державного майна в період дії карантину або обмежувальних заходів для бізнесу, діяльність якого була заборонена в зазначений період.

Крім того, на час карантину і після його закінчення не будуть припиняти дію і анулювати ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем у разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії.

До страхового стажу особи будуть включати період, протягом якого вона отримувала допомогу по частковому безробіттю, на період карантину через пандемію коронавірусу.

Умови отримання виплат

Найманим працівникам нададуть 8 тисяч гривень допомоги за умови:

основний вид діяльності їх роботодавця за станом на 31 жовтня 2020 року відповідає урядовому переліку тих, чия робота була зупинена;

за 3 квартал 2020-го роботодавець нараховував ЄСВ;

середня зарплата не перевищує 30 тисяч гривень;

не працюють за сумісництвом.

Для ФОПів наступні вимоги:

реєстрація понад 3 місяці;

у 2020 році сплатили ЄСВ за себе, не менше ніж за 3 місяці;

основний вид діяльності за станом на 31 жовтня відповідає переліку Кабміну тих, чия робота була зупинена;

якщо вони не є ФОП та працівником одночасно.

Одноразову компенсацію витрат бізнесу не будуть надавати, якщо є борг по ЄСВ.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила цей закон 4 грудня. За нього проголосували 297 нардепів.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів підготував порядок надання цих виплат на виконання прийнятого Радою закону.