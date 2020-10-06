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В Україні почали видавати "зелені" номери для електромобілів

Автор: РБК-Україна

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України почали видавати "зелені" номери для електромобілів. Водіїв попереджають, що дорожні камери будуть розпізнавати їх як звичайні.

Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС у Facebook.

Повідомляється, що машини з такими номерами зможуть паркуватися на спеціально відведених місцях, на яких буде забезпечено безперебійний доступ до зарядних станцій. Також водії зможуть користуватися перевагами дорожніх знаків "Для електромобілів", "Крім електромобілів" і "Станція зарядки електромобілів".

Зазначимо, на відміну від звичайних номери для електрокарів містить латинську букву "Z".

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Фото: "зелені" номери (facebook.com/hsc.gov.ua)

Нагадаємо, закон про "зелені" номерів для електромобілів ухвалили ще минулого року. Цим законом також ввели штрафи в розмірі 340-510 гривень для водіїв звичайних автомобілів за паркування на спеціальних місцях для електрокарів.

Верховна рада України також планує звільнити від оподаткування імпорт електромобілів і комплектуючих до них.

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