В Україні почали видавати "зелені" номери для електромобілів

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України почали видавати "зелені" номери для електромобілів. Водіїв попереджають, що дорожні камери будуть розпізнавати їх як звичайні.

Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС у Facebook.

Повідомляється, що машини з такими номерами зможуть паркуватися на спеціально відведених місцях, на яких буде забезпечено безперебійний доступ до зарядних станцій. Також водії зможуть користуватися перевагами дорожніх знаків "Для електромобілів", "Крім електромобілів" і "Станція зарядки електромобілів".

Зазначимо, на відміну від звичайних номери для електрокарів містить латинську букву "Z".

Фото: "зелені" номери (facebook.com/hsc.gov.ua)

Нагадаємо, закон про "зелені" номерів для електромобілів ухвалили ще минулого року. Цим законом також ввели штрафи в розмірі 340-510 гривень для водіїв звичайних автомобілів за паркування на спеціальних місцях для електрокарів.

Верховна рада України також планує звільнити від оподаткування імпорт електромобілів і комплектуючих до них.