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В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей

Новина українською → Киев, Вторник 06 октября 2020 18:24
В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей Фото: владельцам электрокаров выдают новые номера (facebook.com/hsc.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей. Водителей предупреждают, что дорожные камеры будут распознавать их как обычные.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД в Facebook.

Сообщается, что машины с такими номерами смогут парковаться на специально отведенным местах, на которых будет обеспечен бесперебойны доступ к зарядным станциям. Также водители смогут пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей" и "Станция зарядки электромобилей".

Отметим, в отличие от обычных номера для электрокаров содержат латинскую букву "Z".

Фото: "зеленые" номера (facebook.com/hsc.gov.ua)

Напомним, закон о "зеленых" номерах для электромобилей приняли еще в прошлом году. Этим законом также ввели штрафы в размере 340-510 гривен для водителей обычных автомобилей за парковку на специальных местах для электрокаров.

Верховная рада Украины также планирует освободить от налогообложения импорт электромобилей и комплектующих к ним.

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