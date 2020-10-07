ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні почали видавати електронні медвисновки

Новость на русском → Україна, Середа 07 жовтня 2020 12:46
В Україні почали видавати електронні медвисновки Фото: Ярослав Кучер (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

В Україні почали видавати електронні медичні висновки. Перші медичні висновки видали в Києві в минулу суботу.

Про це під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

"В Україні запрацювали електронні медичні висновки - це дуже велика перемога, яку на собі відчує кожен громадянин... запущений модуль електронних медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я", - зазначив заступник голови МОЗ.

За його словами, перші медичні висновки про народження дітей видали в минулу суботу в Києві.

Нагадаємо, на початку липня МОЗ запустило у тестовому режимі електронні лікарняні в два етапи. Так, почалася підготовка нормативно-правових актів, яка забезпечить роботу лікарняних.

Як писало РБК-Україна, другий етап медичної реформи в Україні стартував 1 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я України медицина заключение
NEWS
Київ накрила гроза
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Київ накрила гроза
DAILY
Брюссель на позитиві. Чим для України закінчився саміт з ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Брюссель на позитиві. Чим для України закінчився саміт з ЄС