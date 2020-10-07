В Україні почали видавати електронні медвисновки

В Україні почали видавати електронні медичні висновки. Перші медичні висновки видали в Києві в минулу суботу.

Про це під час брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

"В Україні запрацювали електронні медичні висновки - це дуже велика перемога, яку на собі відчує кожен громадянин... запущений модуль електронних медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я", - зазначив заступник голови МОЗ.

За його словами, перші медичні висновки про народження дітей видали в минулу суботу в Києві.

Нагадаємо, на початку липня МОЗ запустило у тестовому режимі електронні лікарняні в два етапи. Так, почалася підготовка нормативно-правових актів, яка забезпечить роботу лікарняних.

Як писало РБК-Україна, другий етап медичної реформи в Україні стартував 1 квітня.