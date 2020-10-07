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В Украине начали выдавать электронные медзаключения

Новина українською → Украина, Среда 07 октября 2020 12:46
В Украине начали выдавать электронные медзаключения Фото: Ярослав Кучер (moz.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине начали выдавать электронные медицинские заключения. Первые медзаключения выдали в Киеве в прошедшую субботу.

Об этом во время брифинга рассказал замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"В Украине заработали электронные медицинские заключения - это очень большая победа, которую на себе почувствует каждый гражданин... запущен модуль электронных медицинских заключений в электронной системе здравоохранения", - отметил замглавы Минздрава.

По его словам, первые медзаключения о рождении детей выдали в прошедшую субботу в Киеве.

Напомним, в начале июля Минздрав запустил в тестовом режиме электронные больничные в два этапа. Так, началась подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных.

Как писало РБК-Украина, второй этап медицинской реформы в Украине стартовал 1 апреля.

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