В Україні мокрий сніг в шістьох областях, але "плюсова" температура

Погода в Україні 1 березня погіршилась, в областях хмарно, йде сніг в шістьох регіонах. Середня температура повітря на більшості територій країни -1+2.

На перевальних ділянках доріг невеликий сніг з дощем (1-3 см). Стан покриття доріг мокре, на Яблунецькому та Вишківському перевалах місцями засніжене. Температура повітря -2+2.

Стан покриття на більшості доріг державного значення переважно мокре, в Донецькій та Дніпропетровській областях місцями ожеледиця.

Мокрий сніг Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській областях. Сніг з дощем в Львівській, Одеській, Рівненській областях; місцями невеликий дощ у Донецькій, Вінницькій, Луганській, Тернопільській, Хмельницькій, Запорізькій, Чернівецькій областях на решті території країни без опадів.

Раніше синоптики прогнозували, що в Україні буде хмарно та без опадів. Температура повітря вдень прогріється до +9 градусів.

Нагадаємо, в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами".