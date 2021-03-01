ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине мокрый снег в шести областях, но "плюсовая" температура

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 09:41
В Украине мокрый снег в шести областях, но "плюсовая" температура Фото: зима (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 1 марта ухудшилась, в областях облачно, идет снег в шести регионах. Средняя температура воздуха на большинстве территорий страны -1+2.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Мокрый снег Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Снег с дождем во Львовской, Одесской, Ровенской областях; местами небольшой дождь в Донецкой, Винницкой, Луганской, Тернопольской, Хмельницкой, Запорожской, Черновицкой областях, на остальной территории страны без осадков.

Состояние покрытия на большинстве дорог государственного значения преимущественно мокрое, в Донецкой и Днепропетровской областях местами гололедица.

На перевальных участках дорог небольшой снег с дождем (1-3 см). Состояние покрытия дорог мокрое, на Яблунецком и Вишковском перевалах местами заснеженное. Температура воздуха -2+2.

Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен.

Ранее синоптики прогнозировали, что в Украине будет облачно и без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +9 градусов.

Напомним, в Украине в марте ожидается переменчивая погода. Потепление будет чередоваться с "минусами".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Погода снег
NEWS
Силовой сценарий: как и зачем ВСУ готовят к наступлению в городе
Силовой сценарий: как и зачем ВСУ готовят к наступлению в городе
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"