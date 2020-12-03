В Україні можуть скасувати зменшення пенсій для військових

Верховна рада схвалила за основу закон про повернення норми максимальної пенсії для військових у 90% грошового забезпечення. За відповідний законопроект №2141 проголосували 253 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Підкреслимо, профільний комітет рекомендував відправити закон на доопрацювання. Однак цю пропозицію підтримали лише 186 депутатів Ради.

Чинний закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визначає, що максимальний розмір військової пенсії зменшений до 70% грошового забезпечення. До того ж органи Пенсійного фонду під час проведення перерахунку раніше призначених більших пенсій теж зменшують їх відсотковий розмір до 70%.

Цей закон повертає межу пенсій у 90% відповідних сум та відновлює соціальну справедливість серед військових пенсіонерів, які виходили на пенсію у різні часи й при однакових умовах служби отримують різні суми виплат.

У документі також прописаний перерахунок пенсій на момент виникнення такого права та його детальний порядок.

У фінансовому обгрунтуванні до закону вказано, що його реалізація потребує додаткових витрат з державного бюджету у розмірі 14,8 млрд гривень. У звязку з цим профільний комітет наполягав на доопрацюванні проекту.

Крім того, Міністерство фінансів раніше вже рекомендувало не ухвалювати цей закон.

Нагадаємо, на початку серпня в українському уряді анонсували проведення індексації пенсій для усіх пенсіонерів.

Як писало РБК-Україна, в березні 2019 року середній розмір пенсій для колишніх військовослужбовців в Україні становив 4682 грн. У Мінсоцполітики відзначали, що процес перерахунку пенсій почався з 1 січня 2019 року, і пенсії були підвищені для 500 тисяч колишніх військовослужбовців.