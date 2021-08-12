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В Україні можуть зобов'язати користувачів мобільного зв'язку реєструватися за паспортом

Автор: Анастасія Рокитна

До парламентського комітету з питань цифрової трансформації передали законопроект, який передбачає обов'язкову реєстрацію користувачів мобільного зв'язку за паспортом. Тим, хто цього не зробить, мобільні оператори з 1 січня 2025 року перестануть надавати послуги - тобто, відключать.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комітету Ради з питань цифрової трансформації.

У повідомленні йдеться, що через стрімкий розвиток цифрової економіки ідентифікація абонентів важлива для ефективної системи захисту персональних даних користувачів. Багато хто користується інтернет-банкінгом, онлайн-замовленнями товарів і послуг, через це зростають ризики шахрайства.

"В результаті викрадення телефонів, в пам'ять яких були внесені персональні дані, виникають неприємні ситуації з банківськими рахунками", - зазначають в комітеті.

Якщо приймуть цей законопроект, кожен, хто користується мобільним телефоном повинен пройти ідентифікацію шляхом укладення відповідного договору.

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